Политолог Мизин считает, что Техас показывает, насколько расколоты США

Техас становится точкой противостояния республиканцев и демократов из-за тяжелой ситуации с мигрантами, потому что это одна из главных тем борьбы между этими партиями. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Мизин.

Техасу не нравится ситуация с мигрантами, потому что это правый штат, даже может быть радикально правый, и это ресурс поддержки экс-президента Дональда Трампа и республиканцев, сказал политолог.

У жителей этого штата особый менталитет, особое понимание свободы, сказал эксперт. На это работает и история их многолетней борьбы с индейцами.

«И, конечно, им не нравится это проникновение мигрантов, с которыми администрация Байдена совершенно не борется. Ну не делается действительно ничего там. Если раньше многие мигранты становились основой промышленной, культурной, финансовой Америки, то эти люди никуда не вливаются. Они не ассимилируются, многие даже по-английски не говорят», - говорит Виктор Мизин.

Поток мигрантов стимулируется намеренно, потому что демократическая партия считает, что это резерв их политической поддержки, сказал историк.

«Все эти люди будут как-то легализовываться, как-то получать право на проживание, гражданство американское. Имеется в виду, что они будут голосовать за демократов», - сказал эксперт.

По его словам, ситуация в Техасе лишний раз показывает, какова поляризация в США. И по текущим рейтингам политиков видно, насколько расколота страна.