МО РФ сообщило о 13 групповых ударах по инфраструктуре Украины за неделю

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что ВС РФ нанесли по военной инфраструктуре Украины 13 групповых ударов за неделю.

В ходе ударов ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. По словам представителя оборонного ведомства, поражались объекты ВПК, на которых производились морские беспилотники, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним.

Также удары наносились по арсеналам, военным аэродромам, базам горючего и пунктам временной дислокации наемников. Как утверждает Конашенков, все назначенные объекты были поражены.

В сводке о проведении специальной военной операции в течение недели также говорится об улучшении положения по переднему краю на Купянском направлении и освобождении Крахмального. Кроме того, ВС РФ отразили 43 украинские атаки на данном направлении. Недельные потери украинской стороны в живой силе превысили 740 человек, добавил Конашенков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.