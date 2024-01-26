На телах пленных украинских бойцов, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, обнаружены «характерные татуировки», сообщает Следственный комитет России.

Сейчас сотрудники СК продолжают работать на месте падения борта в районе села Яблоново. Как утверждается, такие рисунки на теле уже фиксировались у представителей запрещенного в РФ нацбата «Азов»* (террористическая организация).

«Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка “Азов”*», - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте крушения были найдены документы украинских бойцов, которые подтверждают их личности.

Напомним, 24 февраля киевские режим совершил теракт - был сбит Ил-76, доставлявший для обмена пленных военнослужащих ВСУ. Как заявили в Минобороны России, самолет был поражен из района села Липцы в Харьковской области с применением ЗРК.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.