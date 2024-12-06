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Финансист рассказала, как лучше всего хранить сбережения

По словам эксперта, не стоит гнаться за валютой и хранить деньги в наличных.
Сергей Лебедев 2024-12-06 17:21:31
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сейчас россиянам лучше всего держать сбережения в рублях на накопительных и депозитных счетах. Такую рекомендацию в беседе со «Звездой» дала финансист Наталья Ключникова. Она уверена, что гнаться за валютой не стоит.

«Сейчас очень интересные ставки практически во всех банках. Я бы не гналась за валютой, потому что непонятно, в какую сторону и как будет двигаться курс», - подчеркнула эксперт.

Наталья Ключникова указала и на бессмысленность хранения сбережений в наличных. По ее словам, это ведет только к потерям. Также финансист выразила сомнение в том, что в России заморозят банковские счета.

«На мой взгляд, это только слухи», - отметила она.

Эксперт также дала советы, как накопить деньги, которые потом можно положить  на счета.

«Для начала нужно управлять своими расходами. Делать какой-то бюджет, смотреть, насколько расходы растут по сравнению с предыдущим периодом. Чтобы траты шли не стихийно и эмоционально, а через холодную голову. И второе, есть такой подход, когда какой-то процент от дохода откладывается в накопления», - рассказала Наталья Ключникова.

Ранее экс-министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф заявил, что сокращение «матрасно-подушечных» денег россиян за последние полгода составило порядка 20%. По его словам, люди «вытаскивают деньги из подушек и матрасов» и несут на депозиты, что позволяет экономике активнее развиваться «и зарабатывать людям».

#Герман Греф #деньги #сбережения #наш эксклюзив #накопления #счета
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