Производители и маркетологи оценили идею блокировать просрочку на кассах

Блокировка просроченных продуктов через цифровую маркировку облегчит работу добросовестным ритейлерам, считают эксперты. С 1 апреля будет невозможно продать через кассу некоторые товары с истекшим сроком годности, включая воду, молоко и сигареты.

«У нас в индустрии нет массовых случаев покупки просроченного товара. В любом случае такие новации делают невозможной покупку просроченной упакованной воды. В специальном коде есть данные, и если срок годности истек, касса не будет давать возможности продавать этот товар», - сказал «Звезде» президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

У крупных ритейлеров по внутренним документам товары с истекшим сроком годности нужно убирать. И на самом деле они стремятся это делать, потому что за просрочку их серьезно наказывают, сказал «Звезде» маркетолог, член Российской гильдии маркетологов и Ассоциации независимых директоров Николай Григорьев. По его словам, вопрос серьезных просрочек - это скорее вопрос к небольшим магазинам.

Введение на кассу дополнительной информации в специальный код для крупных ритейлеров проблем не составляет. Это будет делаться автоматически, и просроченный товар не будет пробиваться.

«На самом деле ритейлерам это просто облегчит их работу. Даже если где-то сотрудник не уберет где-то вовремя товар, он просто не пройдет через кассу», - сказал Григорьев.

Однако ритейлеры тратят серьезные деньги на утилизацию просроченных товаров, хотя за день-два до истечения сроков годности их можно было бы продавать с большой скидкой или распространять бесплатно нуждающимся, отметил маркетолог.

«Вопрос в том, чтобы товар, у которого приближается окончание срока реализации, определенным образом уходил в снижение цены. Или уходил от ритейлеров в какие-то специализированные магазины. Вплоть до того, чтобы его бесплатно раздавали. Вопрос в том, как за два-три дня до истечения срока этот товар либо сильно уценить, либо вообще передать для социального распространения. Отдавать товар, который сегодня еще годен, и, пожалуйста, его заберите бесплатно и съешьте, а завтра он уже должен быть выведен из гражданского оборота, - вот это тема», - сказал Григорьев.

Блокировать с 1 апреля начнут просрочку из 12 товарных групп. Всего сейчас маркируют 17 групп товаров. Еще 11 систем прослеживаемости товаров в прошлом году заработали в режиме эксперимента.