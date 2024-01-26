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В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся из огня три дня назад

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Анна Назайкина 2024-01-26 15:36:01
© Фото: su_skr64, Telegram

В Саратове при возгорании в квартире погиб мужчина, которому тремя днями ранее удалось выжить при пожаре, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС, пишет Life.

Все произошло этой ночью в Заводском районе города в квартире на четвертом этаже. После того как сотрудники экстренных служб потушили огонь, на месте было обнаружено тело 50-летнего жильца.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за того, что мужчина неосторожно обращался с огнем, когда курил.

Как утверждается, в минувший вторник, 23 января, в той же квартире произошло возгорание. Тогда воспламенился матрас, однако мужчине удалось спастись.

Следователи уже осмотрели место трагедии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет проведено судебно-медицинское исследование.

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