Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет свой пост в конце сезона-2023/24.

«Мне нравится абсолютно все в этом клубе... Дело в том, что у меня кончаются силы... После всего этого времени, через которое мы прошли вместе, к вам росли уважение и любовь», - говорится в заявлении Клоппа на официальном сайте клуба.