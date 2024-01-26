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Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона

На посту тренера «Ливерпуля» Юрген Клоп провел девять лет, завоевав за это время целую россыпь футбольных наград.
Ян Брацкий 2024-01-26 14:05:01
© Фото: IMAGO, Andy Sumner, Global Look Press

Тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет свой пост в конце сезона-2023/24.

«Мне нравится абсолютно все в этом клубе... Дело в том, что у меня кончаются силы... После всего этого времени, через которое мы прошли вместе, к вам росли уважение и любовь», - говорится в заявлении Клоппа на официальном сайте клуба.

Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. Под его началом «мерсисайдцы» выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Премьер-лигу, Клубный чемпионат мира ФИФА, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.

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