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Подозреваемый в убийстве пенсионеров в Нижегородской области арестован

В квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой.
Алексей Курильченко 2024-12-06 12:02:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В городе Саров Нижегородской области задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух пенсионеров. Как сообщает РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области, мужчина арестован на два месяца.

Убийство пенсионеров произошло вечером в среду. В квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой.

«Думаю, он отмывался после того, как голову отрезал. Отец не мог ходить, но у него руки сильные были, и, видимо, они боролись - много ножевых ранений, диван разломали», - рассказал сын убитого.

Как  сообщили в региональном управлении Следственного комитета, сейчас житель Сарова проверяется на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#убийство #Следственный комитет #пенсионеры #Саров
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