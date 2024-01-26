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Тело мужчины обнаружили в заметенной снегом машине на Сахалине

По данным правоохранителей, на данный момент это единственный случай смерти в результате непогоды, бушующей в регионе.
Анна Назайкина 2024-01-26 13:43:01
© Фото: Matthias Bein, dpa, Global Look Press

В Сахалинской области во время уборки снега было найдено тело мужчины в машине с сугробом, пишет RT, ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета.

Как утверждается, к настоящему моменту это единственный случай летального исхода в результате непогоды, бушующей в регионе.

Правоохранители проводят проверку, выясняется причина смерти мужчины.

В Сахалинской области на протяжении нескольких дней продолжаются сильные метели. Местных водителей предупредили о недостаточной видимости, снежных заносах и ограничении движения на некоторых участках.

Закрыты паромная переправа Ванино - Холмск, аэропорт и железная дорога. Завтра и послезавтра в шести районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность.

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