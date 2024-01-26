Тело мужчины обнаружили в заметенной снегом машине на Сахалине

В Сахалинской области во время уборки снега было найдено тело мужчины в машине с сугробом, пишет RT, ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета.
Как утверждается, к настоящему моменту это единственный случай летального исхода в результате непогоды, бушующей в регионе.
Правоохранители проводят проверку, выясняется причина смерти мужчины.
В Сахалинской области на протяжении нескольких дней продолжаются сильные метели. Местных водителей предупредили о недостаточной видимости, снежных заносах и ограничении движения на некоторых участках.
Закрыты паромная переправа Ванино - Холмск, аэропорт и железная дорога. Завтра и послезавтра в шести районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность.
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