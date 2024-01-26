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Расчеты Д-30 под покровом ночи уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении

Бойцы группировки войск «Запад» утюжат врага на подступах к переднему краю.
2024-01-26 13:15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 разгромили украинскую технику и ликвидировали живую силу на Купянском направлении. Боевая работа велась под покровом ночи, кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

Артиллеристы бьют противника независимо от погоды и в любое время дня и ночи. На одном из участков разведчики обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащими и передали координаты расчетам Д-30.

Огонь корректировался с помощью беспилотников. В оборонном ведомстве заявили, что вражеская техника была уничтожена.

Бойцы «Западной» группировки на достигнутом не останавливаются и продолжают громить вражеские цели. Огонь ведется с закрытых огневых позиций. Задачи расчетам поступают регулярно. В ходе боевой работы артиллеристы применяют осколочно-фугасные снаряды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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