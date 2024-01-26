МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил признать статус ветеранов за участниками СВО, не имевшими контракт

Ветеранами не подписавших контракт участников СВО будут признавать на основании документов о ранении, награждении или заболевании, полученных в ходе проведения специальной военной операции. 
Тимур Шерзад 2024-01-26 12:27:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство. Они позволят признавать ветеранами боевых действий участников СВО, не подписывавших контракт с МО РФ. Об этом сообщает RT.

Этот статус будет устанавливаться на основании документов о ранении, награждении или заболевании, полученных в ходе проведения специальной военной операции. 

Согласно поручению президента, правительство должно выполнить его до 1 апреля 2024 года. 

Кроме этого, Путин порекомендовал регионам расширить выплаты семьям погибших участников специальной военной операции.

#в стране и мире #Владимир Путин #СВО #Ветеранский статус
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»