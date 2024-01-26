Путин поручил признать статус ветеранов за участниками СВО, не имевшими контракт

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство. Они позволят признавать ветеранами боевых действий участников СВО, не подписывавших контракт с МО РФ. Об этом сообщает RT.

Этот статус будет устанавливаться на основании документов о ранении, награждении или заболевании, полученных в ходе проведения специальной военной операции.

Согласно поручению президента, правительство должно выполнить его до 1 апреля 2024 года.

Кроме этого, Путин порекомендовал регионам расширить выплаты семьям погибших участников специальной военной операции.