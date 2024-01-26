Аналитик Кусков назвал последствия приравнивания сим-карт к средствам платежа

Инициатива Совета Федерации приравнять сим-карты к средствам платежа может ударить по операторам связи и абонентам. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. Таким образом, авторы инициативы намерены бороться с рынком «серых» сим-карт.

«Любое подобное нововведение, с одной стороны, защищает, а с другой - усложняет жизнь. Если ЦБ будет наблюдать за операторами, то им это легкой жизни не принесет. Пользователи, как минимум, будут вынуждены подтверждать данные посредством прихода в салон, возможно увеличение стоимости услуг, если требования Центробанка будут излишними», - предположил Кусков.

«Серые» сим-карты активно используются мошенниками. Поступление денег от потерпевших происходит на абонентские номера злоумышленников. В дальнейшем они выводят средства на свои счета и криптокошельки.

«Проблема в том, что много законов было принято для легализации продажи сим-карт. До сих пор можно приобрести сим-карту без предъявления паспорта на вокзалах Москвы. Можно было не вводить ничего нового, если бы каждая структура государственной власти выполняла документы, которые они сами принимают. Вариант либо принимать что предлагают, либо полностью ограничить продажу карт, оставив это право только за салонами связи», - добавил эксперт.

Ранее издание «Ъ» сообщило, что заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин призвал приравнять сим-карты к средствам платежа, а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Также сенатор предложил усилить ответственность операторов за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте.