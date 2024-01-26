Тульский десантник уничтожил более ста украинских боевиков с помощью FPV-дронов

Тульский десантник с позывным Король уничтожил более сотни украинских боевиков и 20 единиц техники с помощью FPV-дронов на Артемовском направлении. Среди разгромленной военной техники есть та, которую Киев получает от стран Запада в рамках военной помощи.

Кадры боевой работы одного из самых результативных операторов FPV-дронов публикует Министерство обороны России.

Военнослужащий был награжден знаком отличия - Георгиевский крест IV степени за отличное выполнение боевой задачи, в ходе которой он поддерживал штурмовиков, захватывавших украинские позиции. Торжественная церемония проходила на передовой. Командир Тульского соединения ВДВ Александр Немоляев лично наградил российского бойца.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.