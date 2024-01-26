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Россиянам предложили новый способ ввода запрета на кредиты

Планируется упростить процедуру самозапрета и подавать заявление не только через портал «Госуслуги», но и напрямую в банках и МФО.
Ирина Егорова 2024-01-26 10:10:01
© Фото: Ingram Images, Global Look Press

Для россиян хотят упростить процедуру самозапрета на кредиты. Согласно новому законопроекту, предлагается возможность добровольного отказа от получения ссуд не только через портал «Госуслуги» и МФЦ, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации. Предполагается, что такие меры помогут снизить риски мошенничества при оформлении ссуд, передает РБК.
 
Через «Госуслуги» пользователи смогут самостоятельно выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов, он автоматически будет попадать в бюро кредитных историй.
 
Планируется внести поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые вступят в силу с января 2026 года. Предполагается, что механизм будет действовать не только в отношении банка, в котором у человека открыт счет, но и в отношении всех профессиональных кредиторов.
 
В Центробанке подчеркнули, что банки и микрофинансовые организации перед тем, как выдать кредит, обязаны будут проверить наличие самоограничений заемщика. В случае если кредитор, несмотря на действующие ограничения, все равно выдаст деньги, он не сможет рассчитывать на погашение долга. 

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