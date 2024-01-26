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Два украинских агента задержаны в Ростове-на-Дону

Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону задержанные заключены под стражу.
Ян Брацкий 2024-01-26 10:04:01
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух украинских агентов, которые занимались сбором данных о военных подразделениях, принимающих участие в спецоперации. Сообщается, что задержанных интересовали места дислокации таких подразделений и прочая информация.

«Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали... данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений ЮВО», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

На контакт с украинскими разведслужбами россияне вышли самостоятельно. За сбор и передачу интересующей киевский режим информации они получили деньги. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

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