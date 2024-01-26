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Пленный Гандзюк рассказал о зависимости от употребления «травки» в ВСУ

Также мужчина заявил, что в подразделения ВСУ регулярно поступает алкогольная продукция.
2024-01-26 11:16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В рядах ВСУ распространено употребление марихуаны, рассказал представителям Минобороны России украинский пленный Антон Гандзюк.

«Поступления алкоголя регулярные. Скажем, были проблемы у определенного процента с травкой. Как-то победить, искоренить невозможно, без вариантов», - признался мужчина.

Также Гандзюк рассказал о серьезных потерях в его подразделении, из 100 человек погибли не меньше половины. По его словам, украинские военные сидят без ротации под постоянными обстрелами. Если бойцам удается уехать домой, то они уже не возвращаются обратно на передовую.

Мужчина рассказал о низком моральном состоянии и усталости украинцев от боевых действий. Антон перестал верить властям Украины. Как утверждает пленный, чиновники отмывают деньги, их интересует только будущая выгода.

В подразделении почти не осталось людей. Антон собрал всех, кто выжил, и ночью украинцы выдвинулись в сторону позиций ВС РФ, сложили оружие и сдались в плен. С пленными российские бойцы обращались уважительно, переместили в безопасное место, накормили и напоили. Гандзюк призвал соотечественников отказаться от сопротивления и сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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