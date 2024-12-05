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SHOT: здоровье телеведущего Дроздова не дает ему вернуться к работе

По данным SHOT, повышенная утомляемость вынуждает телеведущего большую часть времени находиться в кровати.
Глеб Владовский 2024-12-05 08:51:53
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Здоровье знаменитого телеведущего Николая Дроздова не позволяет ему вернуться к работе. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 87-летний зоолог из-за повышенной утомляемости вынужден проводить большую часть времени в постели. Кроме того, Дроздов недавно самостоятельно обратился в стационар с жалобами на заметную слабость.

По данным SHOT, телеведущему провели курс гормонотерапии. Медики рекомендовали ему больше отдыхать и в начале следующего года явиться на осмотр с анализами.

Напомним, что в сентябре 2023 года у Дроздова диагностировали рак предстательной железы. В ноябре того же года он прошел курс химиотерапии, благодаря которой его состояние значительно улучшилось - началась ремиссия.

#в стране и мире #Николай Дроздов #стационар #переутомление #слабость
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