Власти Одессы подтвердили повреждение промышленного объекта

Промышленное предприятие в Одессе получило повреждения минувшей ночью во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу объявили накануне ночью. Сирены ревели в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. После полуночи ее отменили, а ближе к утру объявили вновь. Сообщалось о ряде взрывов в Одессе и Харькове.