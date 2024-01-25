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Власти Одессы подтвердили повреждение промышленного объекта

Накануне сообщалось о серии взрывов в Одессе и Харькове.
Ян Брацкий 2024-01-25 08:50:01
© Фото: Felix Hörhager, dpa, Global Look Press

Промышленное предприятие в Одессе получило повреждения минувшей ночью во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу объявили накануне ночью. Сирены ревели в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. После полуночи ее отменили, а ближе к утру объявили вновь. Сообщалось о ряде взрывов в Одессе и Харькове.

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