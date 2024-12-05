Над российскими регионами за ночь уничтожили 16 дронов ВСУ

Силы ПВО ночью уничтожили 16 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников над территорией Брянской области. Еще по одному сбили в небе над Брянской и Курской областями.

Отмечается, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа.

Ранее зенитчики ВДВ показали самодельную установку ПВО на пикапе. Десантники уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА ВСУ в Запорожской области благодаря высокой мобильности.