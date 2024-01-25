Тройная эпидемия вирусов: врачи рассказали о заражениях гриппом, ОРВИ и ковидом

Высокая температура, острая боль в горле, сильный кашель - жалобы, с которыми чаще всего пациенты сейчас обращаются в поликлиники. Одни и те же симптомы у каждого второго, характерные для сезонного всплеска заболеваемости, который в этом году медики прозвали тридемией.

«Произошел сдвиг в процентном соотношении некоторых заболеваний. В этом году на первом месте грипп А, на втором месте где-то 15% ковид-19, а на третьем месте - острые респираторные заболевания. А они имеют около 200 разновидностей вируса», - инфекционист Госпиталя ветеранов войн №3 Николай Чекун.

Вероятность заражения одновременно тремя вирусами - ковидом, гриппом и ОРВИ - крайне мала, говорят специалисты. В зоне риска находятся те, кто имеет сопутствующие заболевания, которые и так ослабляют иммунитет - диабетики, астматики, пациенты с хроническими заболеваниями и болезнями сердца.

Ведь за время пандемии коронавируса, ковид практически вытеснил другие инфекции, тем самым люди потеряли иммунитет, например, к гриппу и ОРВИ.

«Вирусная инфекция сменяется бактериальной. Бактерии есть у нас в организме, ослабел иммунитет, и тут вступают бактерии, которые живут у нас в дыхательных путях, те же пневмококки и другие, которые присутствуют у человека. Они малопатогенны, но когда вирус ослабляет человека - они могут присоединятся», - прокомментировал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В случае так называемой «тридемии», один вирус может перекрывать другой, но доминировать будет более сильный. Самолечение в этом случае опасно и может привести к осложнениям. При этом, определить какой именно из них поразил организм, самостоятельно невозможно. Все они со схожей симптоматикой.

«Появление диагностических возможностей открыло глаза, почему происходит смазанная картина гриппа например, потому что есть другой возбудитель. А возбудители работают по трем сценариям: они либо не замечают друг друга, либо ослабляют друг друга, либо усиливают. Поэтому сочетание некоторых возбудителей могут вызывать у некоторых индивидуумов более тяжелые клинические проявления», - объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалисты уверяют, бояться тридемии не стоит - это не новый и неизвестный вирус. Тем более, заражения можно избежать. Медики советуют не затягивать с вакцинацией как минимум от гриппа и ковида.

На спад «тридемия» пойдет только в середине весны. По оценкам врачей пик заболеваемости приходится как раз на зимний период - январь и февраль.