Ученый рассказал о последствиях, если бы якутский астероид упал на землю

Российские ученые отреагировали на важное астрономическое событие - падение огромного астероида на территории Якутии. Скорость его входа в атмосферу была порядка 15 километров в секунду, а диаметр мог достигать одного метра. Ученые предположили, каковы были бы последствия, если в таком же состоянии он упал бы на землю.

По мнению старшего научного сотрудника Института космофизических исследований и аэрономии Сибирского отделения РАН Игоря Колтовского, в таком случае следовало ожидать взрыв, дрожь земли и кратер.

«Что было бы, если он в таком же состоянии попал на землю? Тогда произошел бы небольшой взрыв, пошла по земле дрожь, образовался кратер, соответственно, превышающий в несколько раз вот этот шар. Ну и было бы маленькое землетрясение», - перечислил он.

Астероид был ярким и достаточно заметным, чтобы загадать желание. Первыми стремительно приближающееся к земле небесное тело заметили американские астрономы. Они довольно точно вычислили как орбиту, так и скорость, и время появления в атмосфере.

А ученые из России рассчитали и предполагаемое место падения астероида, это произошло между Олекминском и Ленском. Именно жители этих населенных пунктов одними из первых смогли наблюдать уникальное явление.

В комментарии «Звезде» член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский отметил, что это впервые произошло на территории России, кроме таких известных и значимых космических явлений, как падение Тунгусского метеорита. И падение этого астероида - событие также достаточно уникальное.