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Лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена ударили ножом в шею в Пусане

По имеющимся данным, сейчас политик проходит лечение в больнице и находится в сознании.
Анастасия Бобылева 2024-01-02 05:58:01
© Фото: @mspbra X(Twitter) © Видео: @mspbra X(Twitter)

Неизвестный напал на лидера демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Это случилось в Пусане, передает агентство Yonhap.

На видео политик общается с прессой, затем злоумышленник, который стоит рядом, наносит удар в шею. Для удара нападавший воспользовался ножом. Его задержали на месте.

Как стало известно позже, политика доставили в больницу, сейчас он находится в сознании и проходит лечение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал действия злоумышленника неприемлемыми.

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