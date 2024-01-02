Лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена ударили ножом в шею в Пусане

Неизвестный напал на лидера демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Это случилось в Пусане, передает агентство Yonhap.

На видео политик общается с прессой, затем злоумышленник, который стоит рядом, наносит удар в шею. Для удара нападавший воспользовался ножом. Его задержали на месте.

Как стало известно позже, политика доставили в больницу, сейчас он находится в сознании и проходит лечение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал действия злоумышленника неприемлемыми.