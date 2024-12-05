Киев с начала спецоперации более 400 раз применил химическое оружие в Донбассе. Каждый случай подтвердили в 27-ом научном центре Минобороны. Комплекс, созданный для обеспечения военно-химической безопасности страны, оснащен уникальным оборудованием по международным стандартам. Четвертого декабря «27 Научный центр имени академика Н.Д. Зелинского» отметил 50-летие со дня своего образования.

Лаборатория центра находится на третьем месте среди 29 мировых лабораторий. Здесь исследуют, в том числе, пробы из зоны проведения спецоперации. Доказательства отправляются в международную Организацию по запрещению химического оружия.

«Лаборатория свыше 25 лет является назначенной лабораторией Организацией по запрещению химического оружия. Единственная в России, имеющая международную аккредитацию на права анализа двух видов проб - экологических и биомедицинских. Кроме того является единственной в России, имеющей право участвовать в международных расследованиях применения токсичных химикатов», - разъяснил начальник лаборатории химико-аналитического контроля 27-го Научного центра Министерства обороны РФ Владимир Фатенко.

Пробы воды, грунта, воздуха могут оперативно изучаться специалистами прямо на месте. В мобильной лаборатории проводят химический и радиологический анализ. Сначала пробы подготавливают, смешивают с растворами. Затем наносят на палочку, которую изучают на компьютере. При этом соблюдаются повышенные меры безопасности.

«Снятые спектры анализируются при помощи программы, в которую загружено порядка 4 000 веществ. Можно найти абсолютно все с точностью около 99 процентов», - прокомментировал начальник лаборатории 27-го Научного центра Министерства обороны РФ с позывным Плутон.

За несколько часов в биологической лаборатории можно обнаружить опасную инфекцию. Так, например, в 2016-м на Ямале устраняли последствия эпидемии сибирской язвы. А в эпоху ковида российские специалисты «Центра» помогали местному населению Италии и Сербии - тогда было проведено больше 100 тысяч тестов.

Также специалисты раз в месяц проводят пробу воды из Тихого океана после аварии на АЭС «Фукусима-1» для контроля радиоактивного загрязнения.