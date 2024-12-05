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Военно-химический щит: 27 научный центр Минобороны отметил 50-летие

Центр является ведущей организацией Минобороны России по обеспечению химической безопасности государства, противодействию угрозам распространения и применения химического оружия.
Андрей Вакула 2024-12-05 05:43:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Киев с начала спецоперации более 400 раз применил химическое оружие в Донбассе. Каждый случай подтвердили в 27-ом научном центре Минобороны. Комплекс, созданный для обеспечения военно-химической безопасности страны, оснащен уникальным оборудованием по международным стандартам. Четвертого декабря «27 Научный центр имени академика Н.Д. Зелинского» отметил 50-летие со дня своего образования.

Лаборатория центра находится на третьем месте среди 29 мировых лабораторий. Здесь исследуют, в том числе, пробы из зоны проведения спецоперации. Доказательства отправляются в международную Организацию по запрещению химического оружия.

«Лаборатория свыше 25 лет является назначенной лабораторией Организацией по запрещению химического оружия. Единственная в России, имеющая международную аккредитацию на права анализа двух видов проб - экологических и биомедицинских. Кроме того является единственной в России, имеющей право участвовать в международных расследованиях применения токсичных химикатов», - разъяснил начальник лаборатории химико-аналитического контроля 27-го Научного центра Министерства обороны РФ Владимир Фатенко.

Пробы воды, грунта, воздуха могут оперативно изучаться специалистами прямо на месте. В мобильной лаборатории проводят химический и радиологический анализ. Сначала пробы подготавливают, смешивают с растворами. Затем наносят на палочку, которую изучают на компьютере. При этом соблюдаются повышенные меры безопасности.

«Снятые спектры анализируются при помощи программы, в которую загружено порядка 4 000 веществ. Можно найти абсолютно все с точностью около 99 процентов», - прокомментировал начальник лаборатории 27-го Научного центра Министерства обороны РФ с позывным Плутон.

За несколько часов в биологической лаборатории можно обнаружить опасную инфекцию. Так, например, в 2016-м на Ямале устраняли последствия эпидемии сибирской язвы. А в эпоху ковида российские специалисты «Центра» помогали местному населению Италии и Сербии -  тогда было проведено больше 100 тысяч тестов.

Также специалисты раз в месяц проводят пробу воды из Тихого океана после аварии на АЭС «Фукусима-1» для контроля радиоактивного загрязнения.

#Минобороны РФ #Химическое оружие #исследование #лаборатория #анализ #пробы #научный центр
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