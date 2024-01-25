Расчет «Града» ударил по месту проведения ротации украинских боевиков

Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа в районе Серебрянского лесничества в зоне специальной операции уничтожили живую силу украинских националистов и опорный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Получив от разведчиков данные о месте скопления боевиков, расчет РСЗО быстро выдвинулся к позиции ведения огня. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы нацелились и нанесли удар, после чего провели корректировку.

Вторым залпом поразили место проведения ротации украинских военных и инфраструктуру их «опорника». Контроль попадания производился с БПЛА. После выполнения задачи расчет покинул позицию, совершив скоростной марш в район укрытия.

«"Грады" работают сейчас постоянно часто. Всеми доступными средствами пытаемся выбить противника», - отмечает старший офицер на батарее с позывным «Ока 1».

По его словам, боевики без западной помощи стали значительно реже «отвечать».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.