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Боец Халк рассказал, какие «конфеты» для ВСУ несет БПЛА «Молния-2»

Дрон «Молния-2» способен нести до шести килограммов взрывчатого вещества.
2024-12-05 10:32:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» поразили военные объекты, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

На вооружении группировки имеется целая линейка ударных беспилотников - от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа, в том числе первая версия «Молнии» и ее усовершенствованная модель «Молния-2». Этот дрон показал высокую эффективность при выполнении боевых задач.

«Молния-2» имеет внешние сходства с барражирующим боеприпасом «Ланцет», но по своим характеристикам ему не уступает - такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и могут нести до шести килограммов взрывчатого вещества. Также «Молния-2» является более доступной и простой в эксплуатации.

«"Молния-2" - великолепный, отличный дрон, летит далеко, несет много интересных "конфет", "сладостей" противнику. Нас слышит завод производителя, идет навстречу - неправильно работающие детали меняет, если мы сами не можем, очень удобно с ним работать», - рассказал командир взвода с позывным Халк.

БПЛА «Молния-2» оснащен катапультой. Компрессор создает давление, и система резким напором воздуха запускает беспилотник в воздух. Управление «Молнией» осуществляется с помощью пульта и специальных очков.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #беспилотник #дрон #Курская область #ВСУ #ланцет #живая сила #молния-2
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