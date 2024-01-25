Климатолог Локощенко прокомментировал спор Ирана и Турции о «краже» облаков

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им М. В. Ломоносова Михаил Локощенко прокомментировал создание иранскими властями специальной комиссии по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны. В исламской республике считают, что Турция «ворует» у них облака, написал журнал Forbes.

«Надо начать с того, что такую нервную реакцию Ирана можно понять. Это страна с очень засушливым климатом. Особенно центральная часть Ирана - это один из самых засушливых регионов Земли. Там выпадает осадков за год около 100 мм. Для сравнения: в Москве годовое количество осадков - более 700 мм», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Эксперт добавил, что Ближний Восток является очень засушливым регионом, «поэтому страны Ближнего Востока нередко обвиняют и подозревают друг друга в том, что те крадут у них облака».

По его словам, между Москвой и Тегераном даже было отдельное соглашение, в рамках которого российские специалисты «занимались активными воздействиями по просьбе иранского правительства в центральных регионах страны с тем, чтобы увеличить количество осадков».

«Это реальная, практическая область метеорологии, которая хорошо известна. Но это очень дорогие работы. Требуются полеты самолетов, разбрасывание реагентов, которые сами по себе очень дорогие. Поэтому, конечно, попытки увеличить количество осадков проводятся, но никаких доказательств, что одна страна украла осадки у другой, не существует. Эти активные действия производятся в локальной масштабе, на масштабах порядка 10 км и, конечно, эпизодически, в определенные моменты времени», - отметил собеседник телеканала.

Локощенко признал, что в настоящее время в Иране наблюдается засуха, однако «при другой синоптической ситуации может быть наоборот: в Турции может быть засуха, а в Иране дожди». Он объяснил, что зачастую это связано с блокирующими антициклонами (мощный антициклон, который не пропускает посторонние воздушные массы на занимаемую им территорию. - Прим. ред.).