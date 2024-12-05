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В США объявили угрозу цунами после землетрясения

На берегу штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,0.
Таисия Кваша 2024-12-05 22:47:20
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

На западном побережье США забили тревогу из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований.

Под угрозой затопления оказались побережья штатов Калифорния и Орегон.

Сначала Геологическая служба США объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысили до 7,3 баллов. Сейчас специалисты оценивают случившееся землетрясение на 7,0.

По последним данным, очаг подземных толчков располагался в океане, на глубине десяти километров.

#в стране и мире #сша #землетрясение #Калифорния #цунами #орегон #западное побережье
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