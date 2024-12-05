В США объявили угрозу цунами после землетрясения

На западном побережье США забили тревогу из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,0. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований.

Под угрозой затопления оказались побережья штатов Калифорния и Орегон.

Сначала Геологическая служба США объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысили до 7,3 баллов. Сейчас специалисты оценивают случившееся землетрясение на 7,0.

По последним данным, очаг подземных толчков располагался в океане, на глубине десяти километров.