«Без Америки не продержится и 10 минут»: Израиль просит у США еще больше оружия

Израиль планирует расширить масштабы военных операций против движения «Хезболла» в Ливане. Но для этого ЦАХАЛ нужно больше оружия. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее данным, израильские власти проинформировали о своих намерениях Вашингтон, надеясь не только заручиться дипломатической поддержкой США, но и получить от них дополнительные боеприпасы.

Не утихают боестолкновения и на юге сектора Газа. ХАМАС и ЦАХАЛ регулярно обмениваются ударами. Пока Армия обороны Израиля отчитывается об успехах на поле боя, появились данные о девяти жертвах среди гражданских, которые укрывались в здании Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. В эфире CNN об этом заявил руководитель БАПОР Томас Уайт.

«В очередной раз здесь, в Газе, произошла невероятная трагедия. На протяжении последних 48 часов продолжаются бомбежки вокруг зоны местного колледжа, в котором находится центр БАПОР, в западной части Хан-Юниса. Вот уже два дня как погибают люди внутри и снаружи данного строения. Из-за перекрестного огня сегодня центр был поражен прямым попаданием. В здании находилось 800 человек, которые искали безопасное место под защитой ООН», - сказал Томас Уайт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сообщил о росте числа погибших среди сотрудников миссии Организации Объединенных Наций, комментируя на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке критическую гуманитарную ситуацию в экславе.

«Перед лицом колоссальных человеческих страданий и невероятных трудностей ООН старается довести все гуманитарные операции до конца. К сожалению, 153 наших коллеги были убиты, - это глубочайшее горе для нас. Несмотря на это, сотрудники ООН вместе с нашими партнерами в Газе продолжают свой героический труд в регионе, чтобы помочь нуждающимся», - сказал Антониу Гутерриш.

Из Вашингтона тоже последовала реакция на атаку офиса ООН. В письменном заявлении Белого дома сообщается, что Израиль несет ответственность за смерти мирных жителей и разрушения гражданских объектов. При этом США признали, что конфликт уже унес жизни десятков тысяч людей, но они готовы и дальше поддерживать Тель-Авив. Военную кампанию ЦАХАЛ раскритиковала даже министр иностранных дел Финляндии - союзника Штатов по НАТО. Элина Валтонен в интервью газете RND заявила, что время для самообороны закончилось. Она призвала немедленно прекратить огонь в секторе Газа. В ХАМАС заявляют, что готовы на переговоры с противником, но только если израильские солдаты покинут экслав.

«ХАМАС требует полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газы и не согласится на переговоры о временном прекращении огня. Для любого соглашения должны быть гарантии, и гарантии должны быть как международными, так и региональными. Израильская сторона пока уклоняется и не желает достичь взаимопонимания», - заявил Усама Хамдан, член политбюро движения.

О том, что ЦАХАЛ не продержится и 10 минут без США, говорил глава МИД Ирана Хосейн Амир - Абдоллахиан. В эфире ABC News он сказал, что конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток из-за атак йеменских хуситов на корабли в Красном море. Те называют это ответом на бесчеловечную агрессию израильских военных в секторе Газа.

«Решение, которое принял Йемен для поддержки Палестины, - смелое решение. Есть высокая вероятность того, что конфликт разрастется. Шанс эскалации в регионе велик», - сказал Хосейн Амир Абдоллахиян.

А хуситы в свою очередь уже заявили об очередной операции против ВМС США в Баб-эль-Мандебском проливе. В организации «Ансар Аллах» сообщают об ударе по американским военным кораблям, которые сопровождали коммерческие суда. Завязался бой.

«Это произошло, когда американские корабли обеспечивали защиту двух коммерческих судов. Столкновение привело к прямому попаданию в американский военный корабль, вынудив два американских коммерческих судна отступить. Некоторые из наших баллистических ракет достигли своих целей, несмотря на попытки военных кораблей перехватить их. Йеменские вооруженные силы применили баллистические ракеты в ходе боя, который продолжался более двух часов», - заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил атаку хуситов. Но данные об итогах морского столкновения у американцев другие. Поражение судов ракетами Кирби отрицает.

«Три ракеты хуситов были выпущены по двум торговым судам в южной части Красного моря. Одна ракета промахнулась примерно на 200 километров. Две другие были сбиты ракетой эсминца ВМС США. Это еще раз доказывает, что хуситы намерены продолжать атаки, а это означает, что нам придется принять меры для защиты наших кораблей», - заявил Джон Кирби.

Хуситы говорят, что проблема безопасности судоходства в Красном море решится только тогда, когда Армия обороны Израиля прекратит боевые действия в экславе. Тем временем, по информации Financial Times, ЦАХАЛ уже готовится к созданию буферной зоны, снося здания вдоль границы с Сектором Газа.