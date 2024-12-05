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Макрон сообщил, что назначит нового премьера Франции в ближайшие дни

Президент Франции заявил, что будут назначены новые министры, которые будут представлять весь политический спектр.
Таисия Кваша 2024-12-05 22:25:47
© Фото: @Sagratamor X.com

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что назначит нового премьер-министра в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем обращении к нации.

Он отметил, что новый премьер должен объединить все силы в парламенте Франции.

Президент добавил, что будут назначены новые министры, которые будут представлять весь политический спектр страны.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение бывшего премьер-министра Франции Мишеля Барнье об отставке правительства. Отмечается, что кабмин продолжит вести дела до назначения новых министров.

#в стране и мире #Франция #эммануэль макрон #правительство франции #премьер-министр Франции
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