Макрон сообщил, что назначит нового премьера Франции в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что назначит нового премьер-министра в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем обращении к нации.

Он отметил, что новый премьер должен объединить все силы в парламенте Франции.

Президент добавил, что будут назначены новые министры, которые будут представлять весь политический спектр страны.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение бывшего премьер-министра Франции Мишеля Барнье об отставке правительства. Отмечается, что кабмин продолжит вести дела до назначения новых министров.