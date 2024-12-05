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НАСА отложило первый за полвека полет на Луну

Агентство НАСА сообщило, что высадка на Луну состоится в 2027 году.
Таисия Кваша 2024-12-05 21:53:45
© Фото: NASA Kim Shiflett Globallookpress

НАСА отложило пилотируемый полет на Луну в рамках миссии Artemis III на 2027 год. Об этом сообщается на сайте агентства.

Причиной сдвига даты запуска миссии стали неполадки в системах экологического контроля и жизнеобеспечения.

Глава американского космического агентства Билл Нельсон отметил, что главный приоритет программы Artemis является безопасность экипажа, и поблагодарил всех участников проекта за работу.

В настоящее время агентство запланировало запуск тестового полета на 2026 год.

#в стране и мире #полет на луну #агентство НАСА #миссия Artemis
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