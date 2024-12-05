НАСА отложило первый за полвека полет на Луну

НАСА отложило пилотируемый полет на Луну в рамках миссии Artemis III на 2027 год. Об этом сообщается на сайте агентства.

Причиной сдвига даты запуска миссии стали неполадки в системах экологического контроля и жизнеобеспечения.

Глава американского космического агентства Билл Нельсон отметил, что главный приоритет программы Artemis является безопасность экипажа, и поблагодарил всех участников проекта за работу.

В настоящее время агентство запланировало запуск тестового полета на 2026 год.