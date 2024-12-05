Два ученика пострадали в результате стрельбы в школе в Калифорнии

В результате стрельбы в школе в городе Палермо (штат Калифорния) пострадали двое учащихся, сообщает NBC со ссылкой на полицию.



Ученики с огнестрельными ранениями были госпитализированы - информация про их состояние и возраст не уточняется.



Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 13.00 4 декабря по местному времени. Предполагаемый стрелок ранил двоих учеников, а потом покончил жизнь самоубийством. Прибывшие на место ЧП полицейские нашли тело мужчины, открывшего стрельбу.

Полиция продолжает вести расследование. О личности преступника, а также о его мотивах не сообщается. Всего в учреждении обучалось около 35 школьников.