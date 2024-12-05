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Два ученика пострадали в результате стрельбы в школе в Калифорнии

Сообщается, что подозреваемый открывший стрельбу мужчина покончил с собой.
Ирина Егорова 2024-12-05 02:30:01
© Фото: IMAGO Niyi Fote Globallookpress

В результате стрельбы в школе в городе Палермо (штат Калифорния) пострадали двое учащихся, сообщает NBC со ссылкой на полицию.
 
Ученики с огнестрельными ранениями были госпитализированы - информация про их состояние и возраст не уточняется.   
 
Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 13.00 4 декабря по местному времени. Предполагаемый стрелок ранил двоих учеников, а потом покончил жизнь самоубийством. Прибывшие на место ЧП полицейские нашли тело мужчины, открывшего стрельбу.
Полиция продолжает вести расследование. О личности преступника, а также о его мотивах не сообщается.  Всего в учреждении обучалось около 35 школьников.

#стрельба #школа #расследование #Калифорния #полиция #ранение #стрелок
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