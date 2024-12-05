Володин заразился коронавирусом и отменил визит в Индию

Из-за положительного результата теста на коронавирус пришлось отложить официальный визит спикера Государственной думы России Вячеслава Володина в Индию. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Отмечается, что Вячеслав Володин должен был посетить Индию 2 декабря. В итоге его визит в страну передвинули на начало следующего года.

Также спикер Госдумы пропустит заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Оно пройдет в пятницу в Минске.

Напомним, в минувшем июле на полях Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге Вячеслав Володин провел встречу со спикером Народной палаты парламента Индии. Спикер Госдумы тогда отметил, что наши страны являются стратегическими. Кроме того, он обратил внимание на необходимость активизировать работу межпарламентской комиссии.

Тогда же спикер Народной палаты парламента Индии пригласил Вячеслава Володина и делегацию Государственной думы посетить его страну.