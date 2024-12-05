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Политолог объяснила, как Макрон планирует править без большинства

Карин Беше-Головко отметила, что французский президент сейчас пытается найти компромиссную фигуру, но сделать это очень сложно.
Сергей Лебедев 2024-12-05 20:28:17
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Французский президент Эммануэль Макрон хочет использовать разногласия в оппозиционных партиях, чтобы править страной без большинства. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко.

«Сейчас он попытается найти компромиссную фигуру. Это будет очень сложно, потому что уже летом он ее искал и не нашел», - отметила она.

Карин Беше-Головко отметила, что у Эммануэля Макрона не хватает политических сил, чтобы самостоятельно формировать правительство 

Напомним, вчера французский парламент проголосовал за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. А сегодня Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра об отставке правительства.

Ожидается, что сегодня президент республики выступит с обращением к нации, которое было анонсировано еще накануне.

#Франция #эммануэль макрон #Президент #правительство #отставка #наш эксклюзив #кабмин #Карин Беше-Головко
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