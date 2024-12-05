Политолог объяснила, как Макрон планирует править без большинства

Французский президент Эммануэль Макрон хочет использовать разногласия в оппозиционных партиях, чтобы править страной без большинства. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко.

«Сейчас он попытается найти компромиссную фигуру. Это будет очень сложно, потому что уже летом он ее искал и не нашел», - отметила она.

Карин Беше-Головко отметила, что у Эммануэля Макрона не хватает политических сил, чтобы самостоятельно формировать правительство

Напомним, вчера французский парламент проголосовал за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. А сегодня Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра об отставке правительства.

Ожидается, что сегодня президент республики выступит с обращением к нации, которое было анонсировано еще накануне.