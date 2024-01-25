В иранской больнице Ганди произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в многоэтажном здании больницы имени Ганди в Тегеране, сообщает агентство ISNA. На видео видно, как огонь практически охватил одну сторону здания.
Горит несколько этажей больницы, сообщил представитель пожарной службы и столичной службы безопасности Сейед Джелал Малеки. На место происшествия направлены несколько нарядов пожарных с лестницами и цистернами с водой.
В госпиталь отправлены два автобуса, четыре машины скорой помощи и два автомобиля. Глава медцентра объявил об эвакуации. По его словам, при необходимости пациентов переведут в другие больницы.
О возможных причинах пожара и жертвах не сообщалось.
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