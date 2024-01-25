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В иранской больнице Ганди произошел крупный пожар

Глава медцентра объявил об эвакуации.
Владимир Рубанов 2024-01-25 19:34:01
© Фото: @sattarkhan121, Х/Twitter © Видео: sattarkhan121, Х/Twitter

Крупный пожар произошел в многоэтажном здании больницы имени Ганди в Тегеране, сообщает агентство ISNA. На видео видно, как огонь практически охватил одну сторону здания.

Горит несколько этажей больницы, сообщил представитель пожарной службы и столичной службы безопасности Сейед Джелал Малеки. На место происшествия направлены несколько нарядов пожарных с лестницами и цистернами с водой.

В госпиталь отправлены два автобуса, четыре машины скорой помощи и два автомобиля. Глава медцентра объявил об эвакуации. По его словам, при необходимости пациентов переведут в другие больницы.

О возможных причинах пожара и жертвах не сообщалось.

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