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Новобранцев Президентского полка привели к присяге на Соборной площади Кремля

Клятву на верность Отечеству принесли призывники из 33 регионов России.
Андрей Аркадьев 2024-01-25 18:09:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве привели к присяге военнослужащих осеннего призыва Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля (СКМК) ФСО России. Торжественная церемония состоялась на Соборной площади под звуки духового оркестра.

Клятву на верность Отечеству прочитали новобранцы из 33 российских регионов. К праздничному мероприятию призывники тщательно готовились и детально отрабатывали строевую подготовку, прежде чем выйти на Соборную площадь.

Военнослужащие Президентского полка обеспечивают безопасность первых лиц государства, отвечают за сохранность кремлевских ценностей и принимают участие в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне.

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