Врачи пришили пятку бойцу ММА Зайналову после падения с 10-го этажа

Боец ММА Магомед Зайналов, который упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону, пережил уже четыре операции, пишет Life.

Напомним, накануне сообщалось, что 24-летний спортсмен сорвался с балкона квартиры в Крепостном переулке. Утверждалось, что молодой человек хотел спасти кота, который забрался на водосточную трубу.

По данным издания, медики зафиксировали у Зайналова переломы обеих ног и таза. Кроме того, ему оторвало левую пятку. Впереди у бойца еще несколько операций, а затем долгий период восстановления.

Shot со ссылкой на родных передает, что пострадавший к настоящему моменту уже пришел в себя.

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