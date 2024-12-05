В Подмосковье неизвестный установил ловушки для байкеров

В Московской области неизвестный мужчина начал устанавливать растяжки, чтобы помешать байкерам кататься в лесу. Об этом сообщил 360.ru один из мотоциклистов.

Растяжками против байкеров сначала были веревки, но позже начали применяться металлические тросы. От ловушки пострадал один из водителей мотоцикла.

Очевидец рассказал, что уже подозревает одного человека в совершении преступления.

«Во-первых, дядя прятался, когда меня с камерой увидел. Начал отвечать, что из-за того, что байкеры катаются, недвижимость там дешевеет. Но не сказал напрямую, что это он ставил растяжки», - объяснил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас злоумышленника объявили в розыск.