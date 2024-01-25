Под завалами на месте ЧП в Новотроицке остается пострадавший без признаков жизни

Спасатели пытаются достать из-под обломков пострадавшего без признаков жизни в Новотроицке Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Денис Паслер.
Напомним, сегодня в регионе произошло обрушение фекальной станции. Как сообщалось, предварительно, причиной произошедшего мог стать взрыв баллона с газом во время проведения ремонтных работ на объекте.
«Один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», - написал он.
Сейчас на месте работают врачи, кроме того, в городе находится вертолет санавиации.
В момент ЧП на станции находились 12 человек, 10 из них удалось спасти, еще один мужчина скончался в больнице с сильнейшими ожогами.
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