Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам заключения по делу о публичных призывах к экстремизму в Сети, передает корреспондент «Звезды» с места.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщили в суде.

Его признали виновным по статье 280 УК РФ. Суд пришел к выводу, что он публично призывал пользователей в Интернете к экстремистской деятельности.

Напомним, Стрелкова задержали в Москве в июле 2023 года, в тот же день его заключили под стражу.

Ранее прокурор попросил приговорить Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима, а также лишить права заниматься администрированием сайтов. Это практически максимальный срок, предусмотренный статьей 280 УК.