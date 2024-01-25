Эксперт по кибербезопасности Бедеров предупредил о массе ИИ-клонов в будущем

В настоящий момент существует большое количество ИИ-моделей, которые позволяют автоматизированно по небольшой аудиозаписи составлять гистограмму голоса и на основе ее делать клон. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал специалист по кибербезопасности, вице-председатель Федерации спортивного программирования Санкт-Петербурга Игорь Бедеров.

Он объяснил, что далее в эту модель можно или вводить текст, который она будет воспроизводить нужным голосом, либо есть возможность в режиме онлайн диктовать ей текст, и с небольшой долей секунды запоздания робот уже будет озвучивать его в эфир голосом другого человека.

Однако, отметил эксперт, по небольшой аудиозаписи полную гистограмму человека получить невозможно. Кроме того, у человека, как правило, в языковом запасе есть жаргонизмы, индивидуальные выражения и другие особенности, которые машина зачастую воспроизвести не может. Она будет ориентироваться на среднестатистическую языковую модель человека.

По словам Бедерова, со временем система будет становиться все более доступной для пользователей. Сейчас это свободное программное обеспечение, к которому может получить доступ практически любой, у кого есть навыки IT-специалиста, для того чтобы это ПО поставить себе на компьютер.

«Завтра это уже будет огромное количество онлайн-сервисов, которые позволяют брать образцы других людей и использовать их, а послезавтра это будут боты в Telegram. И это просто массовая будет проблема», - сказал он.

Ранее RT со ссылкой на адвоката Наталья Сальникову сообщал, что мошенники подделывают голос блогера Елены Блиновской и обзванивают ее родных и близких с просьбами перечислить деньги.