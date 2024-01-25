МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт по кибербезопасности Бедеров предупредил о массе ИИ-клонов в будущем

Он предупредил, что со временем система будет становиться все более доступной для пользователей.
Анна Назайкина 2024-01-25 14:25:01
© Фото: Ingram Images, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В настоящий момент существует большое количество ИИ-моделей, которые позволяют автоматизированно по небольшой аудиозаписи составлять гистограмму голоса и на основе ее делать клон. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал специалист по кибербезопасности, вице-председатель Федерации спортивного программирования Санкт-Петербурга Игорь Бедеров.

Он объяснил, что далее в эту модель можно или вводить текст, который она будет воспроизводить нужным голосом, либо есть возможность в режиме онлайн диктовать ей текст, и с небольшой долей секунды запоздания робот уже будет озвучивать его в эфир голосом другого человека.

Однако, отметил эксперт, по небольшой аудиозаписи полную гистограмму человека получить невозможно. Кроме того, у человека, как правило, в языковом запасе есть жаргонизмы, индивидуальные выражения и другие особенности, которые машина зачастую воспроизвести не может. Она будет ориентироваться на среднестатистическую языковую модель человека.

По словам Бедерова, со временем система будет становиться все более доступной для пользователей. Сейчас это свободное программное обеспечение, к которому может получить доступ практически любой, у кого есть навыки IT-специалиста, для того чтобы это ПО поставить себе на компьютер.

«Завтра это уже будет огромное количество онлайн-сервисов, которые позволяют брать образцы других людей и использовать их, а послезавтра это будут боты в Telegram. И это просто массовая будет проблема», - сказал он.

Ранее RT со ссылкой на адвоката Наталья Сальникову сообщал, что мошенники подделывают голос блогера Елены Блиновской и обзванивают ее родных и близких с просьбами перечислить деньги.

#искусственный интеллект #кибербезопасность #эксперт #Мошенники #наш эксклюзив #Подделка голосов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»