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МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 310 боевиков за сутки на Донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю.
2024-01-25 14:20:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что неприятель потерял до 310 человек за сутки на Донецком направлении.

«Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили об улучшении положения по переднему краю. В районе Клещеевки наши бойцы отразили три украинские атаки. В районах Красного и Клещеевки артиллеристы поразили живую силу и технику двух украинских бригад.

В ведомстве рассказали об успехах наших войск в ходе контрбатарейной борьбы. За сутки ВС РФ поразили американскую пусковую установку М270 MLRS и буксируемую гаубицу М777.

Также под удар попали вражеские САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО #донецкое направление
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