МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 310 боевиков за сутки на Донецком направлении

Минобороны России сообщило, что неприятель потерял до 310 человек за сутки на Донецком направлении.

«Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили об улучшении положения по переднему краю. В районе Клещеевки наши бойцы отразили три украинские атаки. В районах Красного и Клещеевки артиллеристы поразили живую силу и технику двух украинских бригад.

В ведомстве рассказали об успехах наших войск в ходе контрбатарейной борьбы. За сутки ВС РФ поразили американскую пусковую установку М270 MLRS и буксируемую гаубицу М777.

Также под удар попали вражеские САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.