Сочинский аэропорт временно приостановил работу

Международный аэропорт Сочи временно приостановил работу. Об этом сообщает RT со ссылкой на справочную службу воздушной гавани.

Информацию о временном прекращении работы сочинского аэропорта также подтвердил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения», - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. По его словам, три самолета, которые направлялись в город-курорт, ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на 25 января на территории нефтебазы в Туапсе произошло возгорание. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники пожарной службы пытаются ликвидировать огонь.