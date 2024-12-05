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Джабаров объяснил, за что Захаровой аннулировали мальтийскую визу

Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам назвал «абсолютным безобразием и нарушением дипломатической практики» это решение.
Игнат Далакян 2024-12-05 12:48:02
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ из-за ее правдивой и жесткой позиции в отношении западных политиков. Об этом в беседе со «Звездой» заявил первый зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал это решение «абсолютным безобразием и нарушением дипломатической практики». 

«Захарова говорит правду, которая очень не нравятся западным политикам. Парировать ей в очном режиме не могут. Пытаются такими мелкими укусами ответить на ее правдивую, честную, жесткую политику», - сказал политик. 

Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу накануне встречи министров иностранных дел ОБСЕ «в силу не зависящих от них обстоятельств». Сергей Лавров принимает участие в мероприятии 5-6 декабря. Это первая поездка главы МИД РФ в страну, которая входит в Евросоюз, с начала спецоперации.

#Мария Захарова #Виза #Владимир Джабаров #наш эксклюзив #аннулирование #мальтийская виза
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