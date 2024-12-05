Джабаров объяснил, за что Захаровой аннулировали мальтийскую визу

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ из-за ее правдивой и жесткой позиции в отношении западных политиков. Об этом в беседе со «Звездой» заявил первый зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал это решение «абсолютным безобразием и нарушением дипломатической практики».

«Захарова говорит правду, которая очень не нравятся западным политикам. Парировать ей в очном режиме не могут. Пытаются такими мелкими укусами ответить на ее правдивую, честную, жесткую политику», - сказал политик.

Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу накануне встречи министров иностранных дел ОБСЕ «в силу не зависящих от них обстоятельств». Сергей Лавров принимает участие в мероприятии 5-6 декабря. Это первая поездка главы МИД РФ в страну, которая входит в Евросоюз, с начала спецоперации.