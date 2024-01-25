МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ростовский СКА сменит Вторую лигу на медиафутбол

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко стал владельцем СКА в 2019 году, в сезоне-2022/23 ростовчане вылетели в дивизион Б Второй лиги.
Ян Брацкий 2024-01-25 12:10:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Владелец ростовского футбольного клуба СКА Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, заявил о переходе своей команды в Медиалигу. Выступать во Второй лиге клуб не может из-за финансовых проблем, уточнил Вакуленко.

«Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол. Потому что главное для нас - чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», - написал Василий Вакуленко в своем Telegram-канале.

Как отметил Баста, у клуба нет собственного стадиона, его строительство обойдется в миллиарды рублей. Самостоятельно команде такую сумму не выплатить. В связи с футбольной реформой задача остаться во Втором дивизионе стала для СКА неподъемной, заключил Вакуленко.

#Спорт #Футбол #ска #баста #вакуленко #Медиалига
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»