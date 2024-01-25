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Спасатели Приморья эвакуировали горняков рудника «Николаевский» после задымления

Около 70 шахтеров, которые находились в месте происшествия, были успешно эвакуированы на поверхность.
Ирина Егорова 2024-01-25 10:40:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

На руднике «Николаевский» в Дальнегорском городском округе произошло задымление. Сотруднки МЧС Приморского края успешно эвакуировали 68 горняков, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«25 января в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте - 275 м. На месте работают горноспасатели Дальнегорского ВГСВ филиала "ВГСО Дальнего Востока", ФГУП "ВГСЧ"», - отмечено в сообщении.

В инциденте, по информации МЧС, никто не пострадал.

Рудник «Николаевский» введен в эксплуатацию в 1982 году. Обрабатывает залежи руды на глубине до 1 200 метров. Производит примерно 500 тысяч тонн руды в год. На отметке от 220 метров горизонта оборудована ремонтная база для самоходной техники и камеры для стоянки погрузочно-доставочных машин.

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