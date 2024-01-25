Пленный назвал «рассказом бабушки» разговоры об обещанных Bradley в ВСУ

Взятый в плен российскими бойцами Владимир Лотницкий рассказал о низкой подготовке в ВСУ, отсутствии профессионалов и нехватке современной военной техники. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«В 60-й бригаде, я считаю, что она не готова. Подготовки у нас не было как таковой. Не хватает техники, людей наученных не хватает. Много людей, которые вообще не проходили нормальное обучение. Стрелковое оружие у нас на уровне Советского Союза - то есть нового ничего там нет. Те обещанные Bradley я считаю рассказом бабушки», - признался мужчина.

Лотницкий объяснил причину сдачи в плен - ему захотелось пожить. Он рассказал об уважительном отношении к пленным со стороны российских бойцов.

«Сделали чая, дали переобуться, переодеться, накормили, промыли, зачистили, перемотали. Где были наши командиры? Мы одни тут были. Не ценят, вообще жесть», - добавил он.

Пленный рассказал о нежелании украинцев воевать, низкой мотивации и бессмысленности участия в боевых действиях. Военные устали, среди тех, кто служит, много людей в возрасте. Лотницкий призвал соотечественников складывать оружие и сдаваться в плен, поскольку это единственная возможность сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.