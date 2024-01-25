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Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил под Артемовском украинский БПЛА «Лелека-100»

Вражеский аппарат уничтожили бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
2024-01-25 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100», который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на Артемовском направлении.

Российские зенитчики обнаружили вражеский БПЛА во время несения боевого дежурства. В результате грамотных действий бойцов, цель была взята на сопровождение и уничтожена ракетой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Расчеты противовоздушной обороны десантников ежедневно прикрывают подразделения, пункты сосредоточения личного состава и техники. Они также проводят визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах.

«Работаем в любую погоду днем и ночью. В любое время суток. Уничтожаем», - рассказал командир взвода с позывным «Ров».

За время проведения специальной операции на счету ПВО ВДВ сотни сбитых украинских беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #стрела-10 #МО РФ #Артемовское направление
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