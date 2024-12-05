В Сарове нашли убитыми мужчину и 77-летнюю женщину без головы

Правоохранительные органы Нижегородской области 4 декабря обнаружили в одной из квартир города Саров двух убитых пенсионеров. На их телах были признаки насильственной смерти.

«В одной из квартир дома по проспекту Ленина города Сарова Нижегородской области обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой», - уточнила пресс-служба СК РФ по Нижегородской области.

По данному преступлению Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Следователи и следователи-криминалисты, оперативные сотрудники полиции работают на месте. Они проводят необходимые экспертизы, осмотр места происшествия и допрос свидетелей.