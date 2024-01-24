Число жертв взрыва 60-тонного газовоза в Улан-Баторе выросло до шести

Шесть человек погибли в результате пожара после столкновения 60-тонного грузовика с газом и легковой машины в Улан-Баторе. По предварительным данным, жертвами стали три местных жителя и три пожарных, прибывших на вызов. Количество пострадавших составляет 14 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии. Сгорели 30 автомобилей.

На данный момент распространение огня удалось остановить, на месте работают пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции. Жителей близлежащих домов временно разместили в гостиницах.