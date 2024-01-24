Минобороны: четыре украинских дрона сбиты над Орловской областью

Четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны. Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны, добавили в оборонном ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области», - сообщили в Минобороны.

Очередную вылазку националистов прокомментировал и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«Обезврежены очередные беспилотники. К местам происшествия... стянуты службы для обеспечения безопасности населения», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

С его слов, инцидент произошел в Железнодорожном и Северном районах области. По предварительной информации, никто не пострадал.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.